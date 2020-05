(Di venerdì 8 maggio 2020)anticipa l’attesissimo ritorno di Fratelli Di– in prima serata e in diretta da venerdì 15 maggio alle 21.25 sule instreaming su Dplay – con il nuovo personaggio di Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità. Al centro delle sei nuove puntate, come sempre, i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati dall’artista gese con i suoi immancabili e pungenti monologhi e attraverso le sue maschere.streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/). L'articolosule il “suo”dicult: “I dati? Scotomizzandoli, embricandoli…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Maurizio Crozza torna live sul Nove e il “suo” professor Locatelli promette di diventare cult: “I dati? Scotomizzan… - viperams : RT @LaVeritaWeb: «Striscia» irride la mise trasandata della corrispondente Rai e tutti si stracciano le vesti: è «bodyshaming». Ma quando a… - Genoelamarroni : RT @LaVeritaWeb: «Striscia» irride la mise trasandata della corrispondente Rai e tutti si stracciano le vesti: è «bodyshaming». Ma quando a… -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Crozza

Tv Sorrisi e Canzoni

Maurizio Crozza anticipa l’attesissimo ritorno di Fratelli Di Crozza – in prima serata e in diretta da venerdì 15 maggio alle 21.25 sul Nove e in live streaming su Dplay – con il nuovo personaggio di ...Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, fi ...