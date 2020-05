L'Alto Adige riapre tutto: approvata la legge provinciale (Di venerdì 8 maggio 2020) In Alto Adige da venerdì 8 maggio nel pomeriggio, al più tardi da sabato mattina, entrerà in vigore la legge provinciale sulla 'fase 2', "ovvero la ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali". La Provincia Autonoma di Bolzano si stacca, quindi, da quanto previsto dal Governo nazionale in merito alle riaperture delle attività dopo la fase emergenziale legata alla pandemia di coronavirus. Il disegno di legge 52/20 è stato approvato dal Consiglio provinciale Altoatesino nel cuore della notte dopo una lunga maratona con 28 voti a favore, un voto contrario e 6 astensioni. Prima riaperture da oggi pomeriggio dopo gli adempimenti ma la Provincia consiglia di riaprire le attività da domani. In attesa degli ... Leggi su agi L’Alto Adige va da solo : dall’11 aperti ristoranti - parrucchieri

Coronavirus - Alto Adige approva legge provinciale e riapre tutto

