La squadra più scarsa di tutti i tempi in Bundesliga

(Di venerdì 8 maggio 2020) “Qual è la differenza tra una coccinella e il Berlin Tasmania? Semplice, la coccinella ha più punti”. Scorrendo gli almanacchi della, il massimo campionato di calcio tedesco, c'è un nome che colpisce più degli altri. Un nome esotico, che rimanda a terre lontane, e che compare solo in una colonna: quella dei record negativi,conquistati nella stagione 1965-1966, l'unica che il Berlin Tasmania abbia giocato nella “Serie A” tedesca. L'elenco è straordinario. Minor numero di punti conquistati (appena 8), minor numero di vittorie (appena 2). Unicaa non aver mai vinto in trasferta. La più lunga serie di sconfitte consecutive, la peggior differenza reti (-93, frutto di 15 gol segnai e 108, sì, 108, gol subiti). Peggior sconfitta (0-9) e maggior numero di debacle in una sola ...