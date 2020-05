La Serie A torna il 14 giugno? Deciderà Conte nel prossimo Consiglio dei ministri (Di venerdì 8 maggio 2020) La palla è nelle mani del presidente del Consiglio. Ieri vi abbiamo riferito del pressing del fronte del sì, con alcuni presidenti cher hanno ventilato la minaccia di portare il governo in tribunale in caso di ulteriore stop. Di ulteriore traccheggiamento. I tempi del calcio non sono quelli della politica. Giuseppe Conte è per il ritorno in campo, potrebbe decidere già nel prossimo Consiglio dei ministri. Si potrebbe ripartire il 14 giugno, il week-end del 14 giugno. Ma nulla è già deciso. Come ha ribadito il ministro Spadafora, dipende dalla curva del contagio. Bisogna scavallare lo scoglio del protocollo, stabilire come comportarsi in caso di positivo. C’è da arginare il nodo maxi-ritiri che in Spagna sono stati definiti incostituzionali dai calciatori. La strada non è così in discesa come parrebbe. Ma sarà ... Leggi su ilnapolista Maratona "Sex and the city" - torna in tv la serie cult : in onda le puntate di tutte le stagioni

Nulla di nuovo al termine del vertice tra FIGC e Comitato degli esperti: la Serie A resta in bilico. A complicare il tutto altri nuovi casi di coronavirus. Ancora un nulla di fatto. Nessuna novità sos ...

La Bundesliga può ripartire. Ferma dallo scorso 13 marzo a causa dell'emergenza sanitaria scaturita per la pandemia di Covid-19, la massima serie tedesca potrà tornare in campo, così come la 2. Liga, ...

