Il futuro di New York in mano all’ex Ceo di Google (Di venerdì 8 maggio 2020) Non serve scadere in inutili “complottismi” per constatare un semplice e forse banale dato di fatto: gli ultra-milionari cosmopoliti delle società hi-tech della Silicon Valley sono in grado di esercitare un’influenza enorme sulla politica e, di riflesso, sulle nostre vite. Se Bill Gates, fondatore di Microsoft, si è cucito addosso il ruolo di salvatore del mondo con l’iniziativa globale sui vaccini, il Governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo ha annunciato che l’ex Ceo di Google Eric Schmidt presiederà una commissione formata da 15 membri che avrà il compito di “reinventare” lo stato di New York dopo la pandemia da Covid-19. Eric Schmidt a capo della commissione che dovrà ripensare la Grande Mela “Eric Schmidt – si legge nel comunicato ufficiale – guiderà la ... Leggi su it.insideover Coronavirus - ora il futuro è nelle nostre mani : l’unica strada da seguire è un ‘new global’

Un Posto al Sole - news : Carlo Montariello parla del futuro della soap opera

CdS - Spunta una new entry per Mertens : il belga non ha ancora deciso il suo futuro (Di venerdì 8 maggio 2020) Non serve scadere in inutili “complottismi” per constatare un semplice e forse banale dato di fatto: gli ultra-milionari cosmopoliti delle società hi-tech della Silicon Valley sono in grado di esercitare un’influenza enorme sulla politica e, di riflesso, sulle nostre vite. Se Bill Gates, fondatore di Microsoft, si è cucito addosso il ruolo di salvatore del mondo con l’iniziativa globale sui vaccini, il Governatore dello Stato di NewAndrew Cuomo ha annunciato che l’ex Ceo diEric Schmidt presiederà una commissione formata da 15 membri che avrà il compito di “reinventare” lo stato di Newdopo la pandemia da Covid-19. Eric Schmidt a capo della commissione che dovrà ripensare la Grande Mela “Eric Schmidt – si legge nel comunicato ufficiale – guiderà la ...

hw_brain : New post: Vodafone spegne il 3G! Al momento solo in Germania, in futuro in altri paesi? - johnnycavaliere : New Normal Predictors di BCG ha l'obiettivo di delineare uno scenario futuro che tenga conto dei cambiamenti delle… - ILoveSMarieG : NEW GIRL viste un paio di puntate anche se non mi ricordo nulla. probabilmente le darò un'altra possibilità in fut… - Fabiusfabiuzzi : Bellissimo quell'episodio di #BlackMirror Mirror dove, in un futuro distopico, un virus causava una pandemia in tut… - DebDarkPetal : RT @ComunitaQueenIT: #NEW | #BrianMay intervistato su @SmoothRadio parla dell'isolamento, del nuovo singolo #GetUp, di #FreddieMercury e de… -

Ultime Notizie dalla rete : futuro New La New York al tempo del coronavirus e il ritorno al futuro anni Settanta La Voce di New York "Napoli, su Mertens c'è anche il Psg"

BARCELLONA (SPAGNA) - Il futuro calcistico di Dries Mertens è sempre un rebus. L'attaccante belga, da settimane ormai, viene accostato a diversi club, fra i quali Inter, Chelsea e Atletico Madrid. Sta ...

Di Maio, in Europa ora salto qualità

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - L'Europa è di fronte "alla più grave crisi economica della sua storia, la risposta che daremo ne definirà il futuro. Le prime risposte sono andate nella giusta direzione ma ora ...

BARCELLONA (SPAGNA) - Il futuro calcistico di Dries Mertens è sempre un rebus. L'attaccante belga, da settimane ormai, viene accostato a diversi club, fra i quali Inter, Chelsea e Atletico Madrid. Sta ...(ANSA) - ROMA, 8 MAG - L'Europa è di fronte "alla più grave crisi economica della sua storia, la risposta che daremo ne definirà il futuro. Le prime risposte sono andate nella giusta direzione ma ora ...