Il barbiere di Mattarella adesso rischia la chiusura

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 8 maggio 2020) Valentina Dardari “Non vedo l'ora di poter tornare a tagliare i capelli al presidente”. Se continua così dovrà chiudere per sempre. La crisi tocca tutti Ildel Presidente della Repubblica ha paura di dover tirare giù la serranda per sempre. Se la riapertura tarda ancora il rischio è sempre più tangibile, anche per colui che ha l’onore di tagliare i capelli a. Franco Alfonso, 82enne, si è sfogato con l’Adnkronos. Ha raccontato di quanto sia dura tenere chiusa un’attività per quasi tre mesi. Si augura, come molti imprenditori, che il governo ripensi le proprie scelte fatte e permetta ai negozianti di riaprire prima del 1° giugno. Altrimenti quando arriverà quella fatidica data, saranno ben pochi a poter riaprire, schiacciati dai debiti e dalle bollette. I capelli di ...