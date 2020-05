Funerali Lino Apicella | la lettera del questore | “Adoravi la divisa | per i tuoi figli

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Giuliana, Nunzia, Gennaro, Antonella e Luisa, la polizia di stato si stringe intorno a voi”. Inizia così ladeldi Napoli Alessandro Giuliano rivolta ai familiari di Pasquale, l’appuntato scelto del commissariato di Secondigliano travolto e ucciso mentre tentava di fermare tre malviventi che poco prima hanno tentato di rubare un bancomat. “Nulla vi riconsegnerà quello che avete perso ma non sarete mai soli e speriamo ci considerati come una seconda famiglia. Giro spesso per gli uffici ma non ho avuto modo di conoscere. Dai racconti delle persone che gli hanno voluto bene ho saputo quanto fosse disponibile verso tutti, del suo passato di atleta e di quanto tenesse a fare poliziotto”. Giuliano si rivolge poi ai genitori di: “Cari Nunzia e Gennaro seppellire un ...

Scisciano : L’ultimo saluto all’agente Lino Apicella, caduto per fermare i criminali: Napoli, 8 Maggio – Si sono tenuti alle 11… - fabio63c5 : RT @NotizieFrance: Con il cuore siamo tutti li a dare l’ultimo saluto all'agente Lino Apicella ai suoi funerali - ilriformista : Funerali Lino #Apicella, il questore alla vedova del poliziotto: “Dì ai tuoi figli che il papà è un eroe”… - leggoit : Poliziotto ucciso a #Napoli, funerali a Secondigliano: «Lino un eroe, non lo dimenticheremo» - partenopeoswiss : RT @NotizieFrance: Con il cuore siamo tutti li a dare l’ultimo saluto all'agente Lino Apicella ai suoi funerali -

Ultime Notizie dalla rete : Funerali Lino

«Ogni giorno la Polizia di Stato fa cose egregie, ma queste perderebbero ogni valore se lasciassimo cadere il ricordo di chi ci ha lasciato. Caro Lino, noi non ti dimenticheremo e non lasceremo mai so ...Carabinieri e Guardia di Finanza stamattina, 8 maggio, hanno deposto i fiori sullo spartitraffico di via Calata Capodichino dove c’è stato l’incidente in cui è morto l’agente scelto della Polizia di S ...