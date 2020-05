Fase 2, dal 18 maggio possibili in chiesa anche matrimoni, battesimi e funerali con più di 15 persone (Di venerdì 8 maggio 2020) Dal prossimo 18 maggio sarà possibile tornare a celebrare i matrimoni in chiesa, così come i battesimi, e non ci sarà più il limite di 15 persone per la celebrazione dei funerali. Lo prevede l’accordo siglato ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal presidente della Cei cardinale Gualtiero Bassetti e dalla ministra dell’Interno Luciana … L'articolo Fase 2, dal 18 maggio possibili in chiesa anche matrimoni, battesimi e funerali con più di 15 persone proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Segnali positivi dalla decrescita dei contagi. Casi in calo in tutte le regioni - anche in Lombardia. Ma Brusaferro avverte : “La fase è molto delicata perché il virus non ha cambiato identità”

Fase 2 - Conte studia allentamenti dal 18 maggio : forse parrucchieri e palestre (Di venerdì 8 maggio 2020) Dal prossimo 18sarà possibile tornare a celebrare iin, così come i, e non ci sarà più il limite di 15 persone per la celebrazione dei. Lo prevede l’accordo siglato ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal presidente della Cei cardinale Gualtiero Bassetti e dalla ministra dell’Interno Luciana … L'articolo2, dal 18incon più di 15 persone proviene da Il Notiziario.

ARIANO NEL POLESINE (Rovigo) - L'emergenza e le conseguenti difficoltà, generate dal Covid-19, non sono solo di tipo sanitario. A rimanere duramente colpito, è tutto l'apparato commerciale e produttiv ...

“L’uscita dal lockdown? Per ora procede normalmente, senza picchi. Anzi, sono diminuiti i pazienti in terapia intensiva e nei reparti. Certo, non avrei mai pensato di affrontare una pandemia, ma non h ...

