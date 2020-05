Chi apre una scuola chiude una prigione

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 maggio 2020) Chila porta di unauna. Lo diceva Victor Hugo. Noi le stiamondo tutte le porte, tranne quelle delle scuole. Simbolicamente, eticamente, civilmente, economicamente, eccetera lo trovo inconcepibile. No, non sono “aprituttista”, termine che gira sui social per indicare folli scriteriati che in barba a pandemia e senso civico e civile si fanno beffa di scienza e coscienza.Semplicemente mi ritrovo a non dormirci la notte, se penso a quello che stiamo togliendo ai minori in Italia per salvare gli adulti, perché questo è, quando gli adulti se ne stanno interessando meno del minimo dei minori. Ma basta con la retorica, mi direbbe qualcuno. Per chi vuol saltare il ragionamento vada in fondo al che fare. Perché c’è anche quello in questo pistolotto con cui voglio annoiare i miei 24 lettori stamattina.Andiamo alle cose ...