Scampia, parte l’operazione antiabusivismo (VIDEO) (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Polizia Locale di Napoli, nell’ambito delle misure e delle attività di contrasto alle illegalità, in un cronoprogramma di azioni che stanno proseguendo sul territorio, ha realizzato un’operazione di antiabusivismo all’interno dell’area denominata “Lotto G” di Scampia. L’operazione ha visto l’impiego di personale e mezzi del Reparto Scampia con la collaborazione di altro personale della Polizia Locale di appartenenti all’Unità Operativa Tutela Ambientale, all’Azienda ASIA e al Servizio Autoparchi del Comune di Napoli. L’intervento è stato finalizzato allo smantellamento e alla rimozione di 5 baracche tutte posizionate su area pubblica aperta a pubblico passaggio. In particolare, i manufatti rudimentali che sono stati rimossi: > ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Polizia Locale di Napoli, nell’ambito delle misure e delle attività di contrasto alle illegalità, in un cronoprogramma di azioni che stanno proseguendo sul territorio, ha realizzato un’operazione di antiabusivismo all’interno dell’area denominata “Lotto G” di. L’operazione ha visto l’impiego di personale e mezzi del Repartocon la collaborazione di altro personale della Polizia Locale di apnenti all’Unità Operativa Tutela Ambientale, all’Azienda ASIA e al Servizio Autoparchi del Comune di Napoli. L’intervento è stato finalizzato allo smantellamento e alla rimozione di 5 baracche tutte posizionate su area pubblica aperta a pubblico passaggio. In particolare, i manufatti rudimentali che sono stati rimossi: > ...

denise_grm : La parte più rappresentativa del servizio e stata quando Moreno ha detto 'alla fine, con NON POCA FATICA, siamo riu… - cittadinoics : @6000sardine L’11 gennaio parte la grande spartizione in stile Cencelli, (roba da far impallidire la peggiore DC):… -

Ultime Notizie dalla rete : Scampia parte Scampia, parte l'operazione antiabusivismo (VIDEO) anteprima24.it Arrestate due persone per pedofilia

La Polizia Postale di Palermo, all’esito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha arrestato due persone per detenzione di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico, ...

Foto e video pedopornografici sul web, 2 arresti: indagine partita da Palermo

La polizia postale di Palermo, dopo un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato due persone per detenzione di grandi quantitativi di materiale pedopornografico, tra cui foto e ...

La Polizia Postale di Palermo, all’esito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha arrestato due persone per detenzione di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico, ...La polizia postale di Palermo, dopo un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato due persone per detenzione di grandi quantitativi di materiale pedopornografico, tra cui foto e ...