Patuanelli: Alitalia nazionalizzata e rilanciata (Di giovedì 7 maggio 2020) Con un comico tempismo i liberisti di casa nostra stavano giusto gridando allo scandalo commentando l’annuncio del ministro Patuanelli sui 3 miliardi di capitale della nuova Alitalia nazionalizzata quando è arrivata la notizia che il governo tedesco ha sovietizzato Lufthansa con un «sostegno economico di 9 miliardi in cambio di una partecipazione del 25%» oltre ad un posto nel consiglio di sorveglianza: proprio quello che Renzi ha denunciato in un tweet di non volere in Italia. Rispondendo al Question time … Continua L'articolo Patuanelli: Alitalia nazionalizzata e rilanciata proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Patuanelli : Tre miliardi pubblici per far ridecollare Alitalia

Alitalia - Patuanelli : “Newco pronta. Difficile parlare di esuberi zero”

