Palinsesti tv | i programmi che stiamo per vedere e rivedere | da Paola Perego su RaiDue | a

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) Qualcosa si muove. L’emergenza Coronavirus ha congelato mezza tv, ma le emittenti già pensano alla Fase 2 e si muovono per progettare la prossima stagione televisiva, che inevitabilmente risentirà del lowckdown e costringerà molte produzioni a slittare di qualche mese. Ecco alcune novità raccolte nelle ultime ore da Ilfattoquotidiano.it.ricomincia da Rai Due Da qualche settimana si parla del ritorno in tv di, che da settembre dovrebbe essere tra i volti di punta di Rai 2. A oggi, tutti isono «mobili» e in fase di definizione ma Ilfattoquotidiano.it è in grado di anticipare che la conduttrice ha ideato e scritto con un gruppo di autori fidati un format inedito, incentrato sul rapporto tra nonni e nipoti. La collocazione? Forse il sabato pomeriggio ma l’appuntamento potrebbe diventare ...