Mediaset, è ufficiale: il programma si ferma per sempre dopo 9 anni (Di giovedì 7 maggio 2020) Ora è ufficiale, una delle più amate e celebri soap opera di ogni tempo si ferma per sempre. dopo 9 anni di rocambolesche vicende e tanti successi, siamo giunti alla fine Fonte Foto – Instagram: @elsecretodepuenteviejotvUna bruttissima notizia per i tanti fan di una delle soap più amate. Il Segreto, la serie spagnola, dopo 9 anni dice addio al suo vasto pubblico. A causa del coronavirus le riprese si sono fermate, anche se entro giugno dovranno essere completate, se la situazione lo consentirà. Il produttore Luis Santamaria ha per l’appunto rassicurato che il gran finale è già stato girato. Quindi i tanti fan dovranno prepararsi a dire addio alle tante malefatte della perfida Donna Francisca Montenegro. La telenovela ebbe inizio nel 2011 per un totale di 12 stagioni. La serie ruota tutta intorno alla ricca famiglia ... Leggi su chenews Adriana Volpe - addio Mediaset : ufficiale - ecco con chi passa (e quando la vedremo in tv)

Federica Panicucci e Mattino 5 - arriva la decisione dei vertici Mediaset : adesso è ufficiale

“Una grande novità”. Maria De Filippi - l’annuncio della regina di Mediaset è ufficiale (Di giovedì 7 maggio 2020) Ora è, una delle più amate e celebri soap opera di ogni tempo siperdi rocambolesche vicende e tanti successi, siamo giunti alla fine Fonte Foto – Instagram: @elsecretodepuenteviejotvUna bruttissima notizia per i tanti fan di una delle soap più amate. Il Segreto, la serie spagnola,dice addio al suo vasto pubblico. A causa del coronavirus le riprese si sonote, anche se entro giugno dovranno essere completate, se la situazione lo consentirà. Il produttore Luis Santamaria ha per l’appunto rassicurato che il gran finale è già stato girato. Quindi i tanti fan dovranno prepararsi a dire addio alle tante malefatte della perfida Donna Francisca Montenegro. La telenovela ebbe inizio nel 2011 per un totale di 12 stagioni. La serie ruota tutta intorno alla ricca famiglia ...

Sport_Mediaset : +++ #Ligue1, ufficiale: campionato chiuso e scudetto al #PSG +++ #SportMediaset - my_ap_zone : RT @ItalyQanons: Accordo tra Mediaset e Huawei per la trasformazione digitale. Un'affare celebrato (con tanto di video ufficiale) dal colos… - SoniaLaVera : RT @ItalyQanons: Accordo tra Mediaset e Huawei per la trasformazione digitale. Un'affare celebrato (con tanto di video ufficiale) dal colos… - EuropeiFratelli : RT @ItalyQanons: Accordo tra Mediaset e Huawei per la trasformazione digitale. Un'affare celebrato (con tanto di video ufficiale) dal colos… - Piero42395724 : RT @ItalyQanons: Accordo tra Mediaset e Huawei per la trasformazione digitale. Un'affare celebrato (con tanto di video ufficiale) dal colos… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset ufficiale Mediaset, è ufficiale: il programma si ferma per sempre dopo 9... CheNews.it “Sasso chiama Helston”: Video collegamento in diretta Facebook

In questi giorni una delegazione di Sasso Marconi avrebbe dovuto essere in visita ufficiale nel comune gemello di Helston, in Cornovaglia, dove l’8 maggio si festeggia il Flora Day, antichissima festa ...

Tutto l’archivio anni ’80 di MTV disponibile in streaming

Un utente di Internet Archive sembrerebbe aver caricato (e continuando a caricare) in streaming registrazioni in VHS della programmazione di MTV tra gli anni ’80 e i ’90, secondo quanto riportato da B ...

In questi giorni una delegazione di Sasso Marconi avrebbe dovuto essere in visita ufficiale nel comune gemello di Helston, in Cornovaglia, dove l’8 maggio si festeggia il Flora Day, antichissima festa ...Un utente di Internet Archive sembrerebbe aver caricato (e continuando a caricare) in streaming registrazioni in VHS della programmazione di MTV tra gli anni ’80 e i ’90, secondo quanto riportato da B ...