L' Italia prende il comando della missione Ue Irini al largo della Libia

ROMA - Dice l'ultimo lavoro Ocse-Pisa, datato 2018 e sviluppato in Italia dalla struttura Invalsi, che le conoscenze economiche e finanziarie dei nostri quindicenni sono basse, che - al solito, in que ...

La missione aeronavale europea Irini che sulla carta dovrà garantire il rispetto dell’embargo Onu sulle armi in Libia è pronta: a distanza di oltre un mese dall’annuncio dell’Alto rappresentante della ...

