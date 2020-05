Indice di contagio regione per regione: solo una al di sotto dello 0.2 (Di giovedì 7 maggio 2020) La classifica di tutte le regioni a fine articolo. In questi mesi di “guerra” contro il Coronavirus tutta la attenzione è stata concentrata sulla curva dei contagi: quando raggiungerà il picco (poi diventato plateau)? Quando comincerà la sua discesa? Un modo per tenere “sotto controllo” l’andamento dell’epidemia o per cercare una strada verso la fine del tunnel che, quando è scoppiata l’emergenza, sembrava più buio che mai. In realtà, c’era un altro fattore da monitorare. L’ormai noto Indice dei contagi, questo R0 (erre con zero) di cui tutti parlano nella fase 2 di convivenza con il virus. Il parametro da cui sembra dipendere il futuro dell’Italia, almeno quello dei prossimi mesi. Se si superasse la «soglia sentinella» e si dovessero creare nuovi ... Leggi su howtodofor Indice di contagio | in Molise e Puglia i più alti | il più in basso in Umbria

R0 - il punto regione per regione sull’indice di contagiosità

Coronavirus - l’indice di contagio regione per regione : solo l’Umbria è sotto la soglia di 0 - 2 - Lombardia sotto la media (Di giovedì 7 maggio 2020) La classifica di tutte le regioni a fine articolo. In questi mesi di “guerra” contro il Coronavirus tutta la attenzione è stata concentrata sulla curva dei contagi: quando raggiungerà il picco (poi diventato plateau)? Quando comincerà la sua discesa? Un modo per tenere “controllo” l’andamento dell’epidemia o per cercare una strada verso la fine del tunnel che, quando è scoppiata l’emergenza, sembrava più buio che mai. In realtà, c’era un altro fattore da monitorare. L’ormai notodei contagi, questo R0 (erre con zero) di cui tutti parlano nella fase 2 di convivenza con il virus. Il parametro da cui sembra dipendere il futuro dell’Italia, almeno quello dei prossimi mesi. Se si superasse la «soglia sentinella» e si dovessero creare nuovi ...

Corriere : Lombardia: indice di contagio sotto la media. In Molise, Puglia e Piemonte i dati più ... - TgrMolise : #COVID19 Secondo il gruppo di studio @covstat il #Molise non ha rischi di diffusione del #Contagio superiori alla m… - Corriere : ?? Coronavirus, vacanze estive e spostamenti tra Regioni saranno decisi da un numero: 0,2. Sarà questa la soglia del… - jacketizi : Coronavirus, indice di contagio regione per regione: solo l’Umbria è sotto 0,2 - UniLIUC : ??INDICE, come si muove il contagio??Aggiornamento del 7/5/2020??La Divisione Ricerca Applicata & Advisory… -