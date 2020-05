Gli anticorpi dei lama potrebbero aiutarci a sconfiggere il coronavirus (Di giovedì 7 maggio 2020) (foto: John Milner/Sopa Images/LightRocket via Getty Images)La ricerca per trovare un trattamento efficace contro il nuovo coronavirus continua ormai da tempo a ritmi da record. Eppure ora, secondo una nuova ipotesi, a correre in nostro aiuto potrebbero essere degli alleati un po’ bizzarri: i lama. A riferirlo è stato un team di ricerca internazionale, coordinato dall’Università del Texas ad Austin, in un nuovo studio appena pubblicato sulla rivista Cell, secondo cui gli anticorpi trovati nel sangue di questi animali sarebbero in grado di combattere le infezioni causate dal nuovo coronavirus. Per capirlo, i ricercatori hanno studiato Winter, un lama di 4 anni, già coinvolto in uno studio precedente, quando aveva solo nove mesi, nel quale era stato dimostrato come i suoi anticorpi fossero in grado di neutralizzare altri coronavirus, responsabili della ... Leggi su wired Alba Parietti : “Ho contratto il Coronavirus - ora ho gli anticorpi”

La speranza è nel "plasma e negli anticorpi monoclonali"

Il primario emerito dell’Ospedale Cotugno di Napoli, Giulio Tarro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Heralditalia.it. Ecco quanto si legge: "La terapia al plasma o sieroterapia non costa quasi nien ...

Al termine delle operazioni, i Carabinieri hanno sanzionato tutti gli 8 giovani per inottemperanza della normativa per il contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Nel weekend appena trascorso ...

