Giro delle Fiandre 2020: nuova data, programma, orari, tv, streaming (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Giro delle Fiandre 2020, rinviato come tutte le altre competizioni a causa dell’emergenza Covid-19, si svolgerà, stante quanto comunicato ieri dall’UCI, il 18 ottobre. La grande classica fiamminga, oltretutto, si terrà in contemporanea con il Giro d’Italia e con la tappa di Dublino di Coppa del Mondo di ciclocross. Tre contemporanee difficili da gestire per le emittenti italiane, in particolar modo perché, a ottobre, è difficile pensare di ritardare l’arrivo della Corsa Rosa o della Ronde a dopo le ore 17.00. La manifestazione più prestigiosa di quella terra in cui il ciclismo è una religione, a ogni modo, verrà trasmessa sia sulle reti Rai che su Eurosport, come da prassi. A questo, inoltre, si aggiungono le dirette streaming sulle piattaforme messe a disposizione dalle suddette emittenti, dunque Eurosport ... Leggi su oasport Recupero Classiche ciclismo : il nuovo calendario e le date di Milano-Sanremo - Giro delle Fiandre e tutte le Monumento

Giro delle Fiandre 2002 : Andrea Tafi trionfa e succede a Bortolami

