Fase 2: in bozza dl c’è regolarizzazione lavoratori ‘invisibili’ (2) (Di giovedì 7 maggio 2020) (Adnkronos) – Il testo di cui l’Adnkronos ha preso visione è stato messo a punto dal Viminale, dopo una serie di contatti tra Palazzo Chigi e la responsabile del ministero dell’Interno, Luciana Lamorgese, avuti in mattinata.“Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza dell’eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19 e per favorire nel contempo l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4 e 5, qualora intendano ... Leggi su calcioweb.eu Fase 2 : bozza dl - regolarizzazione per braccianti - colf e badanti

Fase 2 : in bozza dl c’è regolarizzazione lavoratori ‘invisibili’

Fase2 : ecco quanto prevede la bozza del DL maggio che verrà discussa dal governo (Di giovedì 7 maggio 2020) (Adnkronos) – Il testo di cui l’Adnkronos ha preso visione è stato messo a punto dal Viminale, dopo una serie di contatti tra Palazzo Chigi e la responsabile del ministero dell’Interno, Luciana Lamorgese, avuti in mattinata.“Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza dell’eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19 e per favorire nel contempo l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4 e 5, qualora intendano ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie dall’Italia: Bozza dl aprile, divieto licenziamento per altri 3 mesi, reddito di emerge… - TV7Benevento : Fase 2: in bozza dl c'è regolarizzazione lavoratori 'invisibili' (2)... - TV7Benevento : Fase 2: in bozza dl c'è regolarizzazione lavoratori 'invisibili'... - Spicug : I lavori edili che si potranno fare quasi gratis - drgianluigi : I lavori edili che si potranno fare quasi gratis. Ma speriamo ?? #Ecobonus -

Ultime Notizie dalla rete : Fase bozza Fase 2: in bozza dl c'è regolarizzazione lavoratori 'invisibili' Il Sannio Quotidiano COVID 19:CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA INVITALIA SU DPI

Fondo perduto fino a 500 euro per ogni addetto aziendale per le spese relative a dispositivi di protezione individuale. Da 11 maggio avvio Fase 1 prenotazioni. No, i liberi professionisti non rientran ...

Bambini sordi: quali giochi didattici possono fare

Coinvolgere i bambini sordi in attività divertenti e stimolanti al tempo stesso può migliorare notevolmente il loro benessere emotivo, aiutandoli a creare legami e sviluppare le capacità comunicative.

Fondo perduto fino a 500 euro per ogni addetto aziendale per le spese relative a dispositivi di protezione individuale. Da 11 maggio avvio Fase 1 prenotazioni. No, i liberi professionisti non rientran ...Coinvolgere i bambini sordi in attività divertenti e stimolanti al tempo stesso può migliorare notevolmente il loro benessere emotivo, aiutandoli a creare legami e sviluppare le capacità comunicative.