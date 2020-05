David di Donatello, in contemporanea flash mob nei cinema italiani (Di giovedì 7 maggio 2020) In contemporanea con la 65a edizione dei Premi David di Donatello 2020, in diretta venerdì 8 maggio su Rai 1 dalle ore 21.25, le sale cinematografiche italiane riaccenderanno, per una sera, le insegne e gli schermi, in attesa della riapertura e di un ritorno alla normalità. Il flash mob, organizzato da ANEC con hashtag #riaccendilcinema, intende lanciare un messaggio simbolico agli spettatori, agli operatori e alle istituzioni con il quale si sottolinea l’importante funzione sociale che le sale svolgono quotidianamente sul territorio come luoghi di incontro, partecipazione e scambio culturale, e si evidenzia la necessità di un progetto strategico per il rilancio del settore. A seguito del lockdown, infatti, 1.600 sale cinematografiche hanno sospeso la loro attività, per un totale di 4.200 schermi su tutto il territorio nazionale. “Le sale ... Leggi su giornalettismo Cinema - Bordoni : David di Donatello - occasione per non dimenticare le sale italiane

Pier Francesco Favino pronto a prendere il David di Donatello

David di Donatello 2020 : la formula ai tempi del Covid (Di giovedì 7 maggio 2020) Incon la 65a edizione dei Premidi2020, in diretta venerdì 8 maggio su Rai 1 dalle ore 21.25, le saletografiche italiane riaccenderanno, per una sera, le insegne e gli schermi, in attesa della riapertura e di un ritorno alla normalità. Ilmob, organizzato da ANEC con hashtag #riaccendil, intende lanciare un messaggio simbolico agli spettatori, agli operatori e alle istituzioni con il quale si sottolinea l’importante funzione sociale che le sale svolgono quotidianamente sul territorio come luoghi di incontro, partecipazione e scambio culturale, e si evidenzia la necessità di un progetto strategico per il rilancio del settore. A seguito del lockdown, infatti, 1.600 saletografiche hanno sospeso la loro attività, per un totale di 4.200 schermi su tutto il territorio nazionale. “Le sale ...

3cinematographe : La cerimonia dei #DavidDiDonatello si svolgerà l'8 maggio 2020 e sarà in diretta su #Rai1 con una serie di innovazi… - cinefilosit : Premi David di Donatello 2020: le sale riaccendono le luci. Il flashmob #ILoveCinefilos - DelegazTroupe : Con la speranza che sia di buon auspicio... Venerdì 8 maggio in contemporanea con la diretta RAI della serata dei… - CorriereCitta : Cinema, Bordoni: David di Donatello, occasione per non dimenticare le sale italiane - MagTua : #TuaCityMag #News #DaviddiDonatello, i #cinema riaccendono le luci -

Ultime Notizie dalla rete : David Donatello Aspettando il "David di Donatello": il museo del Bargello racconta la storia della statua FirenzeToday David di Donatello 2020: l’8 maggio in una versione più tecnologica

Carlo Conti conduce la 65ª edizione dei Premi David di Donatello, in diretta dallo studio 2 di Via Teulada, venerdì 8 maggio 2020 su Rai 1 dalle ore 21.25, con la regia di Maurizio Pagnussat. Durante ...

Il flash mob dei cinema: luci accese per la riapertura

In contemporanea con la 65a edizione dei Premi David di Donatello, in diretta domani venerdì 8 maggio su Rai 1 dalle ore 21:25, le sale cinematografiche italiane riaccenderanno, per una sera, le inseg ...

Carlo Conti conduce la 65ª edizione dei Premi David di Donatello, in diretta dallo studio 2 di Via Teulada, venerdì 8 maggio 2020 su Rai 1 dalle ore 21.25, con la regia di Maurizio Pagnussat. Durante ...In contemporanea con la 65a edizione dei Premi David di Donatello, in diretta domani venerdì 8 maggio su Rai 1 dalle ore 21:25, le sale cinematografiche italiane riaccenderanno, per una sera, le inseg ...