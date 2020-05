Bertolaso | Il Covid è una roulette russa ​Ecco perché non è

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 7 maggio 2020) Angelo Scaranoracconta la sua esperienza e la sua lotta contro il. Poi lancia l'allarme: "L'emergenza non; finita. Non siamo pronti per la Fase 2" Guidoha visto davvero in faccia il. L'ex capo della protezione civile ai microfoni di stasera Italia ha deciso di raccontare la sua esperienza.; stato colpito dal virus pochi giorni dopo avre iniziato il suo lavoro alla guida del gruppo di lavoro per la realizzazione dell'ospedale in Fiera a Milano. Adesso quella lotta contro il; un ricordo ma che comunque fa male lo stesso: "Cosa si prova a essere malati di19? E' una paura terribile, di una malattia che ancora non si conosce, e che si manifesta con sintomi diversi l'uno dall'altro:; come una". Parole che fanno riflettere e che spiegano bene cosa ha dovuto affrontare...