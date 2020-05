A scuola a settembre tutti con la mascherina: entra una classe ogni 15 minuti, genitori fuori il più possibile (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl ritorno in aula con il Coronavirus. Un ritorno che all’inizio del lockdown doveva essere dopo poche settimane, poi dopo qualche mese e ora è fissato per settembre. È pensado a questo momento che i sindacati del mondo della scuola hanno presentato al ministero dell’Istruzione un protocollo per garantire la sicurezza nelle scuole. Si parte dall’obbligo per le mascherine, almeno per tutti gli adulti. Esattamente come oggi sono obbligatorie in tutti gli altri posti di lavoro. Resta ancora il dubbio sulle mascherine per gli studenti. Secondo le anticipazioni del Corriere della Sera sembra che i sindacati abbiano spiegato che sarà da valutare rispetto allo sviluppo delle norme sui minori. Un altro obiettivo sarà evitare gli assembramenti a scuola. Oltre a garantire il distanziamento tra ... Leggi su open.online A scuola a settembre come al supermercato : il dossier sul tavolo della Azzolina - una Fase 2 da delirio?

Scuola - giudizi accanto ai voti per il recupero a settembre

Incognita scuola : maturità in presenza - ritorno in aula a settembre. La Azzolina non chiarisce i dubbi (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl ritorno in aula con il Coronavirus. Un ritorno che all’inizio del lockdown doveva essere dopo poche settimane, poi dopo qualche mese e ora è fissato per. È pensado a questo momento che i sindacati del mondo dellahanno presentato al ministero dell’Istruzione un protocollo per garantire la sicurezza nelle scuole. Si parte dall’obbligo per le mascherine, almeno pergli adulti. Esattamente come oggi sono obbligatorie ingli altri posti di lavoro. Resta ancora il dubbio sulle mascherine per gli studenti. Secondo le anticipazioni del Corriere della Sera sembra che i sindacati abbiano spiegato che sarà da valutare rispetto allo sviluppo delle norme sui minori. Un altro obiettivo sarà evitare gli assembramenti a. Oltre a garantire il distanziamento tra ...

matteosalvinimi : #Salvini: Ma come si può pensare alla scuola 'Un po' sì, un po' no', 'Tre giorni sì, tre giorni no'? Almeno entro s… - Agenzia_Ansa : Il ministro dell'Istruzione, Lucia #Azzolina: da settembre lezioni metà a scuola e metà a casa #ANSA #scuola - Fontana3Lorenzo : La trovo una proposta davvero bizzarra. Così si rischia di mettere ulteriormente in difficoltà le famiglie. Meglio… - GcristianoD : A settembre la scuola riaprirà così : entrerà una classe ogni 15 minuti. L'ultima ad entrare coinciderà con la prim… - Menesinim : @IsaInghirami Incredibile, dopo aver chiesto ai docenti, senza alcuna attività di formazione, di cambiare completam… -