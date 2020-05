The Last of Us Part II e il nuovo trailer: Sony disabilita like, dislike e commenti su YouTube (Di mercoledì 6 maggio 2020) Come forse ci si poteva aspettare, Sony ha disabilitato i commenti all'interno del nuovo trailer di The Last of Us Part II pubblicato poche ore fa. Non solo, ma su entrambi i canali YouTube ufficiali di PlayStation e PlayStation Europa, il nuovo video nasconde tra l'altro anche la barra Mi piace e Non mi piace.La mossa è chiaramente una reazione all'ondata di negatività che sta attualmente investendo il gioco e Naughty Dog, lo studio di sviluppo. A seguito di una serie di grossi leak apparsi in rete basati sulla trama, il progetto è stato accolto in modo negativo da persone scontente di come viene sviluppata la storia. Conseguentemente, purtroppo, gli spoiler hanno invaso Internet fino al punto in cui la situazione è diventata fuori controllo.Il director Neil Druckmann ha dichiarato di essere stato "distrutto" dai leak, con Sony che ha recentemente dichiarato ... Leggi su eurogamer The Last of Us Part II ed il nuovo trailer : Sony disabilita 'Mi Piace' - 'Non Mi Piace' e commenti su YouTube

