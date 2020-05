Svergognato dalle Iene, Zingaretti reagisce con arroganza (video) (Di mercoledì 6 maggio 2020) E’ spaventosa l’arroganza con cui Zingaretti reagisce allo scandalo delle mascherine. Si atteggia a vittima per non dare spiegazioni alla pubblica opinione. Ma ieri sera, in un quarto d’ora, il video che pubblichiamo (realizzato dalle Iene), ha mandato in onda particolari ancora più incredibili sulla “trattativa” per le mascherine fantasma. La reazione del governatore lascia stupefatti, si rifiuta di rispondere alle domande del giornalista. Scappa con l’auto blu e poi dalla finestra al secondo piano del palazzone della Regione Lazio – dove di solito non c’è mai – chiude la tenda e saluta da lontano il cronista, a sfotterlo. Gli aveva appena lanciato l’accusa, sotto casa, di stare dalla parte della Lega…. Ma che c’entra una risposta del genere quando spariscono una montagna di milioni di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 maggio 2020) E’ spaventosa l’con cuiallo scandalo delle mascherine. Si atteggia a vittima per non dare spiegazioni alla pubblica opinione. Ma ieri sera, in un quarto d’ora, ilche pubblichiamo (realizzato), ha mandato in onda particolari ancora più incredibili sulla “trattativa” per le mascherine fantasma. La reazione del governatore lascia stupefatti, si rifiuta di rispondere alle domande del giornalista. Scappa con l’auto blu e poi dalla finestra al secondo piano del palazzone della Regione Lazio – dove di solito non c’è mai – chiude la tenda e saluta da lontano il cronista, a sfotterlo. Gli aveva appena lanciato l’accusa, sotto casa, di stare dalla parte della Lega…. Ma che c’entra una risposta del genere quando spariscono una montagna di milioni di ...

