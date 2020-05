Roma | muletto si ribalta | morto operaio 58enne

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Undi 58 anni èoggi aschiacciato da un carrello elevatore sul quale stava lavorando. L’incidente è avvenuto in via Civitacampomarano 8, zona Case Rosse. Sono ancora da chiarire le cause per cui ilsi èto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tivoli che hanno delimitato la zona consentendo agli ispettori Spresal Asl Rm2 di svolgere le indagini di loro competenza. L'articolosiproviene da Italia Sera.

SkyTG24 : Muletto si ribalta, muore operaio a #Roma - PatriziaOrlan11 : RT @nicmax25: #Tivoli Roma Si chiamava Pietro, aveva 58 anni e faceva l' operaio Questa mattina il muletto che manovrava si è ribaltat… - arual812 : RT @SkyTG24: Muletto si ribalta, muore operaio a #Roma - back_morena : RT @nicmax25: #Tivoli Roma Si chiamava Pietro, aveva 58 anni e faceva l' operaio Questa mattina il muletto che manovrava si è ribaltat… - sydbarrett76 : RT @nicmax25: #Tivoli Roma Si chiamava Pietro, aveva 58 anni e faceva l' operaio Questa mattina il muletto che manovrava si è ribaltat… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma muletto

Tragedia a Roma, in zona Case Rosse, dove questa mattina un operaio di 58 anni, è morto schiacciato da un muletto. Il 58enne, durante alcune operazioni a bordo del muletto, per cause tutt’ora in via d ...Un operaio di cinquantotto anni è morto sul lavoro in via Civitacampomarano a Tivoli, travolto da un muletto. Per estrarre il corpo è stato necessario l’in tervento dei vigili del fuoco. Presenti gli ...