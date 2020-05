Rennes, Camavinga: solo un giocatore fa più tackle di lui (Di mercoledì 6 maggio 2020) Camavinga è un obiettivo di tutti i principali top club. Il francese è esploso grazie a una stagione eccezionale a Rennes Se venisse confermato l’annullamento del campionato, oggi il Rennes andrebbe in Champions League. Camavinga, appena diciassettenne, è stato uno dei principali trascinatori del club francese, con prestazioni che gli sono valse l’interesse di tanti top club. Da un punto di vista statistico, brilla soprattutto per l’intensità che mette senza palla: 4.2 tackle a partita sono un dato record. solo Ricardo Pereira fa meglio di lui nelle principali 5 top leghe Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Camavinga - parla il tecnico del Rennes : «Desidera rimanere con noi»

Camavinga è un obiettivo di tutti i principali top club. Il francese è esploso grazie a una stagione eccezionale a Rennes Se venisse confermato l'annullamento del campionato, oggi il Rennes andrebbe i ...

