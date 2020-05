Pomezia Vanno in giro spacciandosi per volontari della protezione civile | ma sono sono

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Allarme aper due individui che, a bordo di una Fiat Panda bianca, si muovono per la città alla ricerca di vittime da truffare. Una volta individuata la preda, suonano alla porta, chiedono di entrare in casaperche devono consegnare le mascherine dida parte del Comune, ma in realtà il loro intento è quello di rubare. L’allarme arriva dalla vera, la ECHO di Torvaianica. “Ieri abbiamo consegnato altre mascherine nel territorio del comune di– hanno fatto sapere – Cisegnalazioni che 2 uomini, che giravano con una Panda bianca, chiedevano di entrare dentro le abitazioni, dicendo chee stanno consegnando le mascherine. Non aprite per nessun motivo. Gli addettiECHO, che si occupa delle ...