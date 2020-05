Mertens chiede al Napoli biennale da 4 milioni e cancellazione multe

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Su Calciomercato.com alcuni aggiornamenti sulla situazione contrattuale die Callejon. I loro contratti scadono in estate e quelle che li riguardano sono le situazioni più difficili da affrontare. “Per il belga, nelle ultime ore, si affaccia l’ipotesi Milan, anche se risulta difficile ipotizzare che il club rossonero possa spingersi a soddisfare le richieste di Dries.per rinnovare con ilundi 4più un bonus alla firma anche basso grazie ad una compartecipazione ai diritti d’immagine: il presupposto di tutto questo è ladelle conseguenze economico-legali (non delle) derivanti dall’ammutinamento dello scorso 5 novembre. Ilresta la priorità: Inter e Chelsea, però, insistono e visto che ADL è fermo a 3di offerta base e non vuol parlare ...

Ultime Notizie dalla rete : Mertens chiede

Adam Ounas non è stato riscattato dal Nizza. Il Napoli ha di conseguenza perso la possibilità di incassare ben 25 milioni, la cifra stabilita per la cessione del calciatore al club francese. Gennaro G ...La vista da Palazzo Donn’Anna mozza il fiato, prendi una boccata d’aria e respiri vita. Ciro Dries Mertens lo sa bene perché lì, in quello scorcio di paradiso, ormai ci abita da tempo. Non immaginiamo ...