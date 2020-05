Il nemico è la Cina e ora Trump è a caccia del suo "Fu Manchu" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il nemico è la Cina. Che significa la campagna di Trump per accusare i cinesi di avere (forse) creato artificialmente il virus e di averne occultato nel primo periodo la diffusione?Qui non metto in dubbio che l’autocrate Xi-Jinping abbia tenuto un atteggiamento oscuro e truffaldino con i suoi sudditi e il resto del mondo. La sua tensione verso un’immagine positiva all’estero ha cercato di strumentalizzare l’intero mondo inclusa l’Italia dove è stata raccolta dai cinquestelle del ministro Di Maio, non si sa se per ingenuità, interesse o ignoranza dell’ABC delle relazioni internazionali.Non contesto neppure che si sia nel mezzo allo scontro tra Stati Uniti e Cina per l’egemonia mondiale all’insegna delle sfide economiche che potranno anche finire in qualcosa di catastrofico senza paragone con le guerre fredde e calde di ... Leggi su huffingtonpost Rezza (ISS) : "Il nemico è il virus - non le misure di contenimento"

Coronavirus e regolarizzazione dei migranti: scontro Bellanova-M5S, governo diviso

Sulla regolarizzazione dei migrati in agricoltura è ora scontro aperto all’interno del governo. Alla ministra dell’agricoltura Teresa Bellanova, favorevole a una sanatoria almeno temporanea, ha rispos ...

