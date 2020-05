Giuseppe Rossi: «Maxi ritiro? Non è giusto. Siamo esseri umani, non siamo allo zoo». (Di mercoledì 6 maggio 2020) Su Repubblica un’intervista a Giuseppe Rossi, il Pepito. Viva da due mesi in isolamento a Salt Lake City, nello Utah. Il 27 febbraio ha firmato con il Real Salt Lake, ma ha giocato solo una partita. Racconta la vita in quarantena, «La routine giornaliera non c’è più. Non hai obiettivi, perdi il senso del tempo, di quello che devi fare». Lo salvano le piccole cose. «Quelle che normalmente non vedi. Farsi da mangiare tutti i giorni, pensare alla spesa, fare il letto». E si allena su Zoom con la squadra. «Ogni lunedì e giovedì facciamo una chiamata collettiva di squadra su Zoom, e con il preparatore atletico facciamo quaranta minuti di esercizi, illudendoci di stare insieme». Si tornerà a giocare, ma, dice, bisogna tutelare la salute degli atleti. «Bisogna pensare alla nostra salute, a tutelare gli ... Leggi su ilnapolista Giuseppe Rossi sbotta : «Noi calciatori non siamo come animali allo zoo»

