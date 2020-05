Dalla_SerieA : Gattuso e Mertens ieri i primi a ricevere i tamponi, ma la data di venerdì per la ripresa può slittare -… - tuttonapoli : Gattuso e Mertens ieri i primi a ricevere i tamponi, ma la data di venerdì per la ripresa può slittare - infoitsport : Nesti: 'Il Napoli ripartirà da Gattuso e Insigne, per Milik e Mertens addio probabile. Gotze? Operazione fattibile' - sscalcionapoli1 : Nesti: “Il Napoli ripartirà da Gattuso e Insigne, per Milik e Mertens addio probabile. Gotze? Operazione fattibile” - infoitsport : Gattuso pensa a Kessie ed Ibrahimovic per sostituire Dries Mertens: le ultime -

Gattuso Mertens Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gattuso Mertens