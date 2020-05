Fusaro contro la Boldrini sulla task force con più donne | è la vestale del globalismo

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Diego, nella sua rubrica su Radio Radio “Lampi del pensiero quotidiano”, commenta il falso problema della parità di genere nellache pianifica la fase due. Giustamente, individua in Laurala capofila di una battaglia falsamente emancipativa.definisce Laurala “delarcobalenico”, colei che “è da tempo sovrana indiscussa delle lotte fintamente emancipative”. La signora, ragiona, non è indignata per il fatto che lenominate da governo non sono state votate da nessuno. E nemmeno perché a guidare lasia un top manager ultracapitalista come Colao. Per lei il problema è solo che si rispetti la parità di genere nellae nelle prossime nomine. “Mica vorrete – commenta ironicamente ...