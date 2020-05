Fasolino al Governo, fondo Regioni insufficiente va rivisto (Di mercoledì 6 maggio 2020) Fasolino. Assessore Bilancio, “Regioni speciali le più penalizzate” “Il fondo di 1,5 miliardi di euro che lo Stato mette a disposizione delle Regioni per l’emergenza Covid va rivisto”. E’ la posizione della Regione Sardegna alla quale toccherebbero 150 milioni di euro. “Una cifra evidentemente insufficiente – fa notare l’assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino – soprattutto per le Regioni a Statuto speciale che, a differenza delle ordinarie, devono garantire anche servizi essenziali come la sanità e i trasporti”. La Sardegna, ricorda l’esponente della Giunta Solinas, “ha un bilancio fondato, per l’80%, sulle entrate erariali. Dalle nostre stime, vista la riduzione del gettito determinata dall’emergenza Covid-19, alle casse regionali mancheranno tra i 600 e i 700 milioni di euro. Un ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 6 maggio 2020). Assessore Bilancio, “speciali le più penalizzate” “Ildi 1,5 miliardi di euro che lo Stato mette a disposizione delleper l’emergenza Covid va”. E’ la posizione della Regione Sardegna alla quale toccherebbero 150 milioni di euro. “Una cifra evidentemente– fa notare l’assessore del Bilancio Giuseppe– soprattutto per lea Statuto speciale che, a differenza delle ordinarie, devono garantire anche servizi essenziali come la sanità e i trasporti”. La Sardegna, ricorda l’esponente della Giunta Solinas, “ha un bilancio fondato, per l’80%, sulle entrate erariali. Dalle nostre stime, vista la riduzione del gettito determinata dall’emergenza Covid-19, alle casse regionali mancheranno tra i 600 e i 700 milioni di euro. Un ...

