Fase2 | Min Boccia | Possibili riaperture anticipate in alcune regioni dal 18 maggio

Il principio di funzionamento è simile a quello del test di gravidanza. Funziona e sarà presto in produzione il Test rapido salivare (Trs) in grado di rilevare, nell’arco di pochissimi minuti, la pres ...

Coronavirus, fase 2 da oggi 4/5: l'avvertimento del premier Conte

Da domani (oggi ndr) oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. Più saremo scrupolosi nell’osservare le i ...

