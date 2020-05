Fase 2: Valente (Pd), ‘a Napoli parchi inagibili, De Magistris inqualificabile’ (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Come era purtroppo facile prevedere, la Fase 2 nella città di Napoli è iniziata in maniera molto complicata per i cittadini che finalmente hanno la possibilità di uscire di casa dopo due mesi di isolamento e respirare. Le difficoltà nei trasporti pubblici erano messe in conto e metteranno a dura prova i napoletani. Ingiustificabile appare invece l’impreparazione di fronte alla prevedibile richiesta delle famiglie, e in particolare dei bambini che più hanno sofferto la quarantena, di riappropriarsi di spazi pubblici come i parchi o i cimiteri”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della commissione Femminicidio, eletta a Napoli.“Il Comune di Napoli – prosegue Valente – ha riaperto queste aree senza alcun preventivo ripristino delle minime condizioni di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Come era purtroppo facile prevedere, la2 nella città diè iniziata in maniera molto complicata per i cittadini che finalmente hanno la possibilità di uscire di casa dopo due mesi di isolamento e respirare. Le difficoltà nei trasporti pubblici erano messe in conto e metteranno a dura prova i napoletani. Ingiustificabile appare invece l’impreparazione di fronte alla prevedibile richiesta delle famiglie, e in particolare dei bambini che più hanno sofferto la quarantena, di riappropriarsi di spazi pubblici come io i cimiteri”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria, presidente della commissione Femminicidio, eletta a.“Il Comune di– prosegue– ha riaperto queste aree senza alcun preventivo ripristino delle minime condizioni di ...

apetrazzuolo : FASE 2 - M5S, Valente: 'Il calcio deve ripartire, va inteso come una industria che genera valore' - TV7Benevento : Fase 2: Nobili, 'bene Valente dei 5 stelle, posizione Spadafora isolata'... - AlleyOop24 : RT @sole24ore: Perché donne sono fondamentali in questa fase? I dati e le proposte concrete per i prossimi mesi della senatrice Valeria Val… - Eleonora_Buffon : RT @sole24ore: Perché donne sono fondamentali in questa fase? I dati e le proposte concrete per i prossimi mesi della senatrice Valeria Val… - Crowe_Valente : RT @Valentepg: Vi aspettiamo mercoledì 6 maggio, ore 18:00 per partecipare al WEBINAR “Navigare la Fase 2 in equilibrio fra efficienza e si… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Valente Fase 2: Valente (Pd), 'a Napoli parchi inagibili, De Magistris inqualificabile' Metro Fase 2: Valente (Pd), ‘a Napoli parchi inagibili, De Magistris inqualificabile’

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Come era purtroppo facile prevedere, la Fase 2 nella città di Napoli è iniziata in maniera molto complicata per i cittadini che finalmente hanno la possibilità di uscire di ...

Coronavirus, Conte: 'Ci aspetta fase difficile, rimbocchiamoci le maniche'. Le parole del Premier

Coronavirus, Conte: “Ci aspetta fase difficile, rimbocchiamoci le maniche”. Coronavirus, il decreto maggio per sostenere il Paese ad uscire dall’emergenza economica del coronavirus varrà 55 miliardi, ...

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Come era purtroppo facile prevedere, la Fase 2 nella città di Napoli è iniziata in maniera molto complicata per i cittadini che finalmente hanno la possibilità di uscire di ...Coronavirus, Conte: “Ci aspetta fase difficile, rimbocchiamoci le maniche”. Coronavirus, il decreto maggio per sostenere il Paese ad uscire dall’emergenza economica del coronavirus varrà 55 miliardi, ...