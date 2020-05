Costanza Miriano disdice Dinsey + perché «non apprezza che faccia propaganda LGBT» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Costanza Miriano, giornalista (La Verità, Il Foglio) e autrice classe 1970, ha postato uno screen in cui sottolinea di aver disdetto l’abbonamento alla piattaforma Disney + perché «non apprezzo che la Disney faccia propaganda LGBT». Il post in questione è scomparso – complici i moltissimi commenti e gli insulti ricevuti – ma la donna ha pubblicato delucidazioni in merito alla questione su Facebook. Nei post si legge che qualcuno le ha detto – cita testualmente – «è colpa di quelli come me se gli omosessuali si suicidano». La Miriano ha attribuito il gesto fatto da alcune persone LGBT a «una sofferenza profonda». Indubbiamente ha ragione, ma non per le motivazioni che traspaiono dalle sue parole. LEGGI ANCHE >>> Il video messaggio di Giovanna Botteri a Michelle ... Leggi su giornalettismo Costanza Miriano : chi è la giornalista e scrittrice umbra (Di mercoledì 6 maggio 2020), giornalista (La Verità, Il Foglio) e autrice classe 1970, ha postato uno screen in cui sottolinea di aver disdetto l’abbonamento alla piattaforma Disney + perché «non apprezzo che la Disney». Il post in questione è scomparso – complici i moltissimi commenti e gli insulti ricevuti – ma la donna ha pubblicato delucidazioni in merito alla questione su Facebook. Nei post si legge che qualcuno le ha detto – cita testualmente – «è colpa di quelli come me se gli omosessuali si suicidano». Laha attribuito il gesto fatto da alcune personea «una sofferenza profonda». Indubbiamente ha ragione, ma non per le motivazioni che traspaiono dalle sue parole. LEGGI ANCHE >>> Il video messaggio di Giovanna Botteri a Michelle ...

giornalettismo : Sulla bacheca di #CostanzaMiriano si è accesa una polemica per via dello screen in cui spiega di aver disdetto l'ab… - endeill : RT @catirafaella: Intanto Costanza Miriano, già giornalista per il TG3 e organizzatrice di quella genialata del Family Day, ci tiene ad inf… - cinziaandrei : @piumigliore1 @Marco_dreams Io sono bloccata da costanza miriano, da infoatac e dalla pagina FB sciacquette pulizia della casa. - pjluntz : RT @catirafaella: Intanto Costanza Miriano, già giornalista per il TG3 e organizzatrice di quella genialata del Family Day, ci tiene ad inf… - RainbowItalia : Costanza Miriano disdice l’abbonamento a Disney Plus: ‘fa propaganda LGBT’ -

Ultime Notizie dalla rete : Costanza Miriano Costanza Miriano vuole farci sapere che avrebbe disdetto il suo abbonamento a Disney+ perché no... Gayburg