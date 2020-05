Calliano, condomini ricevono la “visita” inattesa di un orso (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un orso si è arrampicato al balcone di un condominio a Calliano, Comune a 17 km da Trento: il video postato sui social tra meraviglia e terrore Il video postato su dalla consigliera provinciale della Lega Mara Dalzocchio ha destato un caleidoscopio di emozioni: stupore, meraviglia ma anche un pizzico di paura; siamo a Calliano, Comune a 17 chilometri da Trento, dove un gruppo di condomini ieri sera verso le 23.30 ha ricevuto la visita inattesa di un orso. Nelle immagini si vede chiaramente il grosso predatore bruno arrampicarsi al balcone di un appartamento, sostare per qualche secondo sul terrazzo e poi correre via a passi svelti, forse spaventato dalla reazione dei condomini: qualcuno giustamente terrorizzato, qualcun altro piacevolmente sorpreso che invita i suoi vicini a godersi l’inusuale spettacolo di un orso atletico “da appartamento”. In ... Leggi su zon (Di mercoledì 6 maggio 2020) Unsi è arrampicato al balcone di uno a, Comune a 17 km da Trento: il video postato sui social tra meraviglia e terrore Il video postato su dalla consigliera provinciale della Lega Mara Dalzocchio ha destato un caleidoscopio di emozioni: stupore, meraviglia ma anche un pizzico di paura; siamo a, Comune a 17 chilometri da Trento, dove un gruppo diieri sera verso le 23.30 ha ricevuto la visitadi un. Nelle immagini si vede chiaramente il grosso predatore bruno arrampicarsi al balcone di un appartamento, sostare per qualche secondo sul terrazzo e poi correre via a passi svelti, forse spaventato dalla reazione dei: qualcuno giustamente terrorizzato, qualcun altro piacevolmente sorpreso che invita i suoi vicini a godersi l’inusuale spettacolo di unatletico “da appartamento”. In ...

