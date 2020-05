Tiriamoci su Meno pietà | più merito

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 maggio 2020) Ce l’abbiamo fatta. Siamo riusciti a suscitare in giro per il mondo il sentimento supremo, quello che, se ben gestito, può portare a gran risultati senza troppa fatica: la pietà. Nei giorni scorsi Lady Gaga e Sharon Stone hanno esternato la pietà che provano per noi italiani. Dolcissime, hanno dichiarato tutta la tenerezza che provano per noi. Mi sento in dovere di ringraziarle, ma debbo anche riconoscere che sono le punte di diamante di un sentimento diffuso che siamo riusciti a creare a colpi di reddito di cittadinanza, d’emergenza e di piangerci addosso. Ce l’abbiamo fatta: a forza di raccontarci disfatti, incivili, poveri, tristi, pessimisti, lamentosi, corrotti e, per non farci mancare niente, anche mafiosi. Una narrazione che, messa a confronto con la fulgida storia della nostra penisola, ci porta alla condizione di essere guardati con ...