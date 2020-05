Tiger King, Nicolas Cage sarà Joe Exotic in una nuova miniserie prodotta da CBS Tv Studios (Di martedì 5 maggio 2020) Tiger King, CBS e Imagine TV sviluppano una miniserie con Nicolas Cage nei panni del protagonista della docu-serie Netflix. Tiger King è uno dei titoli di successo di Netflix di questa quarantena mondiale, almeno negli Stati Uniti. Dalla docu-serie adesso ci sono ben due progetti “scripted” in sviluppo, ci sta pensando Ryan Murphy, con Rob Lowe (qui i dettagli), ma anche Universal ne sta sviluppando con Kate McKinnon nei panni della protagonista. Adesso se ne aggiunge un terzo che probabilmente supererà gli altri in termini di “star power“. CBS Television Studios e Imagine Television, stanno sviluppando un progetto su Joe Exotic prodotto da Dan Lagana, che per Netflix ha realizzato American Vandal, e il protagonista sarà Nicolas Cage. Questa versione si ispira a un articolo del Texas Monthly: “Joe Exotic: A Dark Journey Into the World ... Leggi su dituttounpop Sarà un premio Oscar ad interpretare Joe Exotic nella serie tv sceneggiata dopo il successo di Tiger King

