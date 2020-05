Nuovo sequestro dehors, gli esercenti: “Dal Comune nessuna indicazione su come comportarci” (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Uno tsunami per i bar del Corso Garibaldi. I Carabinieri del Nucleo di Napoli Comando Tutela del Patrimonio Culturale stamattina hanno dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo firmato lo scorso 20 aprile dal Gip Vincenzo landolfi e hanno proceduto al sequestro dei dehors di 9 bar del centro cittadino. I reati ipotizzati sono quelli relativi alla mancata tutela del patrimonio culturale e monumentale. Alle strutture, che occupano il suolo pubblico del centro, oggetto di una lunghissima vertenza tra l’Amministrazione Comunale ed i titolari degli esercizi commerciali, sono stati applicati i sigilli in relazione ad un procedimento penale avviato nel 2018. In verità si è trattato di un fulmine a ciel sereno perché in tutta Italia ed anche a Benevento si stava discutendo tra gli ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - ultime notizie – Bertolaso positivo : «Vincerò questa battaglia». In arrivo nuovo decreto : multe fino a 4 mila euro e sequestro dell’auto per chi viola le restrizioni. Borrelli : «600 mila contagiati potenziali»

Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Uno tsunami per i bar del Corso Garibaldi. I Carabinieri del Nucleo di Napoli Comando Tutela del Patrimonio Culturale stamattina hanno dato esecuzione ad un Decreto dipreventivo firmato lo scorso 20 aprile dal Gip Vincenzo landolfi e hanno proceduto aldeidi 9 bar del centro cittadino. I reati ipotizzati sono quelli relativi alla mancata tutela del patrimonio culturale e monumentale. Alle strutture, che occupano il suolo pubblico del centro, oggetto di una lunghissima vertenza tra l'Amministrazione Comunale ed i titolari degli esercizi commerciali, sono stati applicati i sigilli in relazione ad un procedimento penale avviato nel 2018. In verità si è trattato di un fulmine a ciel sereno perché in tutta Italia ed anche a Benevento si stava discutendo tra gli ...

Ammonta a circa un milione e mezzo di euro il valore dei beni, tra immobili e rapporti finanziari, sequestrati stamani a Giuseppe Sposato, 55enne imprenditore edile che gli inquirenti ritengono “intra ...

Ecco i particolari, operazione eseguita dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza. CATANIA – Maxi operazione antidroga delle fiamme gialle, eseguite 25 misure cautelari, coi ...

