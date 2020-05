Napoli | forte esplosione in una fabbrica Adler | cinque feriti | uno è gravissimo

rtl1025 : ?? Una forte esplosione è avvenuta nella fabbrica #AdlerPlastic in Via Mozzoni ad #Ottaviano (#Napoli). Al momento n… - Naptune_20 : RT @rtl1025: ?? Una forte esplosione è avvenuta nella fabbrica #AdlerPlastic in Via Mozzoni ad #Ottaviano (#Napoli). Al momento non si sa se… - _erchomaj_ : RT @rtl1025: ?? Una forte esplosione è avvenuta nella fabbrica #AdlerPlastic in Via Mozzoni ad #Ottaviano (#Napoli). Al momento non si sa se… - leggoit : Napoli, forte esplosione in una fabbrica Adler: sul posto polizia, carabinieri e vigili del fuoco - cjmimun : Una forte esplosione e' avvenuta poco fa nella fabbrica Adler Plastic in Via Mozzoni ad Ottaviano (Napoli). Al mome… -

NAPOLI – Una forte esplosione è avvenuta oggi pomeriggio, 5 maggio, nella fabbrica Adler Plastic in Via Mozzoni ad Ottaviano, in provincia di Napoli. Ci sarebbero due feriti nell’esplosione. Sul posto ...

(ANSA) - NAPOLI, 5 MAG - Una forte esplosione è avvenuta poco fa nella fabbrica Adler Plastic in Via Mozzoni ad Ottaviano (Napoli). Al momento non si sa se vi siano persone coinvolte.

