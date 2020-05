Irene Pivetti | la Finanza sequestra 250mila mascherine alla sua Only Logistic

reportrai3 : La Protezione civile ha acquistato dalla società di Irene #Pivetti ben 15 milioni di mascherine per 25mln €. L’inte… - davidealgebris : Appalto da €25 mn a Irene Pivetti per comprare mascherine che chiunque poteva ordinare a prezzo piu’ basso su Alib… - reportrai3 : Il caso che coinvolge l’ex presidente della Camera Irene Pivetti e altri affari attorno ai dispositivi di protezion… - AntonioDiBari85 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, sequestrate in Lombardia 250mila mascherine riconducibili alla società di Irene Pivetti - marinellafly12 : RT @Virus1979C: La Guardia di Finanza di Savona ha sequestrato oggi in Lombardia altre 250 mila mascherine riconducibili alla Only Italia L… -

Irene Pivetti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Irene Pivetti