FMI all’Italia | reindirizzi entrate e spese per investimenti

(Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Le modalità di sostegno del reddito in Italia “potrebbero essere migliorate riducendo la generosità dei benefit e quindi riducendo i rischi della dipendenza dal welfare e creando maggiori incentivi al lavoro”. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale (FMI) nel Fiscal Monitor, precisando che “adeguati controlli e capacità locali potrebbero essere messi in atto per un’efficace attuazione”. Il Fondo si riferisce in particolare al Reddito di cittadinanza parlando, in via generale, delle “misure pratiche per rafforzare gli stabilizzatori automatici sul lato della spesa preservando gli incentivi al lavoro”. Misure che potrebbero includere “sussidi a una riduzione delle ore lavorate (Germania) e un aumento delle coperture e dei benefit per i sussidi alla disoccupazione”. Nelle economie avanzate ...