Firefox 76: miglioramenti per Lockwise (Di martedì 5 maggio 2020) Il noto browser Mozilla Firefox si è aggiornato oggi alla versione 76.0 introducendo diversi miglioramenti per Lockwise e altre novità. Novità in questa versione miglioramenti per Lockwise Il browser mostra gli avvisi critici nel gestore password quando un sito web viene violato. Se un account viene coinvolto in una violazione e la stessa password è utilizzata per altri siti, Firefox consiglierà di aggiornare le password in questione. Il generatore automatico di password suggerisce password complesse e sicure per i nuovi account su più siti web. Se non si ha impostato una password principale per Firefox, Windows chiederà l'accesso tramite Windows Hello prima di mostrare la password salvate. Altre novità Modalità PiP migliorata: quando si guarda un video in modalità Picture-in-Picture è sufficiente ...

