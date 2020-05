Fase 2: Lombardia stanzia 18,6 mln per 'riapertura' in sicurezza imprese (2) (Di martedì 5 maggio 2020) (Adnkronos) - Sono ammesse al contributo le spese per gli interventi che riguardano la messa in sicurezza sanitaria come per esempio: macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali; apparecchi di purificazione dell'aria, anche portatili; interventi strutturali per il distanziamento sociale all'interno dei locali; strutture temporanee e arredi finalizzati al distanziamento sociale all'interno e all'esterno dei locali d'esercizio (parafiato, separé, dehors); termoscanner; strumenti e attrezzature di igienizzazione per i clienti; dispositivi di protezione individuale come mascherine, guanti, occhiali; spese di formazione sulla sicurezza sanitaria, etc. Unioncamere sarà soggetto gestore e attuatore della misura. A seguito di questa delibera, nei prossimi giorni, sarà emanato un bando. "Per le micro, piccole e medie imprese ... Leggi su liberoquotidiano Fase 2 : Lombardia stanzia 18 - 6 mln per 'riapertura' in sicurezza imprese (3)

Fase 2 : Lombardia stanzia 18 - 6 mln per 'riapertura' in sicurezza imprese

Test e tamponi - la fase 2 in Lombardia (Di martedì 5 maggio 2020) (Adnkronos) - Sono ammesse al contributo le spese per gli interventi che riguardano la messa insanitaria come per esempio: macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali; apparecchi di purificazione dell'aria, anche portatili; interventi strutturali per il dimento sociale all'interno dei locali; strutture temporanee e arredi finalizzati al dimento sociale all'interno e all'esterno dei locali d'esercizio (parafiato, separé, dehors); termoscanner; strumenti e attrezzature di igienizzazione per i clienti; dispositivi di protezione individuale come mascherine, guanti, occhiali; spese di formazione sullasanitaria, etc. Unioncamere sarà soggetto gestore e attuatore della misura. A seguito di questa delibera, nei prossimi giorni, sarà emanato un bando. "Per le micro, piccole e medie...

repubblica : Oggi su Rep: ?? Rischio affollamento per la Fase 2, le Ferrovie Nord della Lombardia: “Non siamo in grado di garanti… - alexbarbera : La chiamavano fase due: le Regioni vietano alle aziende di fare i tamponi ai dipendenti. La Lombardia non autorizza… - danieleviotti : Oggi il Piemonte (495 nuovi casi) raggiunge la Lombardia (533) per numero di nuovi contagi, però con metà dei tampo… - Noovyis : (Fase 2: Lombardia stanzia 18,6 mln per 'riapertura' in sicurezza imprese (2)) Playhitmusic - - Noovyis : (Fase 2: Lombardia stanzia 18,6 mln per 'riapertura' in sicurezza imprese (3)) Playhitmusic - -