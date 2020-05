De Luca rassicura sui rientri dal nord | «Non ci sono stati problemi»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 maggio 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo Deè intervenuto su Facebook per fare il punto sui controlli in corso per idalre i cittadini sulla situazione «Non abbiamo avutoparticolari sui rientrati in Campania, abbiamo fatto duemila controlli tra treni e autostrade: 15 persone avevano temperatura superiore a 37,5 gradi, abbiamo fatto 300 test rapidi, 19 tamponi su situazioni delicate. Ad oggi17 negativi, aspettiamo gli altri due. Abbiamo registrato presso le ASL già 600 persone tra quelle già tornate in Compania, orain isolamento. Cercheremo di fare i tamponi a chi è in isolamento domiciliare, riducendo i tempi. Per quanto riguarda i controlli attualmente in atto, proseguiremo anche nei prossimi giorni: abbiamo le forze impegnate nel farlo. Manterremo i controlli sulle autostradale ...