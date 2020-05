Coronavirus, fase due: ripartenza in Abruzzo, tanta gente in giro (Di martedì 5 maggio 2020) L'Aquila - ripartenza in Abruzzo dopo quasi due mesi di lockdown. Non si registrano particolari criticità, ma sono comunque tante le persone e le automobili in circolazione, soprattutto nell'area metropolitana. Alcune centinaia di migliaia i lavoratori attualmente attivi, tra coloro che non si sono mai fermati e quelli che invece hanno ripreso oggi. Dopo settimane di strade deserte, torna il traffico sulla viabilità cittadina e non solo. Il raccordo autostradale Chieti-Pescara, cosiddetto 'asse attrezzato', e la variante alla statale 16 che collega Francavilla al Mare (Chieti) a Montesilvano (Pescara), ad esempio, nelle ore di punta tornano a riempiersi di veicoli, anche se la situazione non è paragonabile al caos e alle code precedenti all'emergenza. Più automobili anche sulle autostrade rispetto ai giorni scorsi, quando circolavano solo i mezzi pesanti. Si ... Leggi su abruzzo24ore.tv Coronavirus Fase 1 - il bilancio dei denunciati : 3.4% delle persone controllate - i dati

L'Aquila - ripartenza in Abruzzo dopo quasi due mesi di lockdown. Non si registrano particolari criticità, ma sono comunque tante le persone e le automobili in circolazione, soprattutto nell'area metropolitana. Alcune centinaia di migliaia i lavoratori attualmente attivi, tra coloro che non si sono mai fermati e quelli che invece hanno ripreso oggi. Dopo settimane di strade deserte, torna il traffico sulla viabilità cittadina e non solo. Il raccordo autostradale Chieti-Pescara, cosiddetto 'asse attrezzato', e la variante alla statale 16 che collega Francavilla al Mare (Chieti) a Montesilvano (Pescara), ad esempio, nelle ore di punta tornano a riempiersi di veicoli, anche se la situazione non è paragonabile al caos e alle code precedenti all'emergenza. Più automobili anche sulle autostrade rispetto ai giorni scorsi, quando circolavano solo i mezzi pesanti.

