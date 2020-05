Campania | 181 ‘positivi’ in meno Contagi solo a Napoli

(Di martedì 5 maggio 2020) 5 maggio – La Unità di Crisi della Regionecomunica, alle ore 17 del 5 maggio, il numero di 369 morti ossia un aumento di tre decessi. Oggi il totale dei guariti ammonta a 1.619 (+198). L’incremento giornaliero di positivi porta il totale a 4.518, con 2.530 attualmente positivi (-181). Di questi ultimi cala ancora da 438 a 408 il totale dei ricoverati con sintomi. Aumenta appena (+1) il numero di ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive per un totale di posti-letto occupati di 25 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 93.068, rispetto ad ieri sono 2.525 in più. Su base provinciale,cresce di 13; Salerno di 0, Avellino di 0, Caserta di 0; Benevento di 0., 181 ‘positivi’ inLa Denuncia.

Nella fase due, quella della convivenza con il Covid-19, gli italiani si stanno comportando bene, Stato e Regioni un po’ meno. In questo momento a tenere a bada il virus, che dopo la prima grande onda ...Rispetto a ieri si registrano 1.075 casi in più. I guariti in un giorno sono 2.355 il doppio rispetto a ieri Prosegue il calo dei pazienti ricoverati in ospedale e in terapia intensiva. Al Nord impatt ...