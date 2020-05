Alex Schwazer, addio all’atletica: squalificato in via definitiva (Di martedì 5 maggio 2020) Il Tribunale di Losanna (TAS) ha respinto la richiesta di Alex Schwazer e pertanto la sua squalifica di 8 anni per doping è in via definitiva Arriva al capolinea la carriera di Alex Schwazer: per l’ex-corridore italiano – sospeso nel gennaio 2016 per doping – è stata confermata la squalifica in via definitiva. La sentenza è stata emanata dal TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) di Losanna: come spiega il Corriere della Sera, l’udienza si è tenuta lo scorso 17 marzo ma è stata resa nota soltanto nelle scorse ore, a distanza di oltre un mese. Non è bastata la memoria difensiva di Schwazer per cercare di alleggerire la pena o addirittura la revoca della squalifica. Il TAS non ha ritenuto sufficiente le prove fornite dai legali e non è bastato – stando al quotidiano ticinese “La Regione” – ... Leggi su zon Atletica - definitiva la condanna di 8 anni per Alex Schwazer

Alex Schwazer - il tribunale federale di Losanna boccia il ricorso : resta squalifica fino al 2024

Alex Schwazer condannato per doping in via definitiva : respinto l'ultimo ricorso (Di martedì 5 maggio 2020) Il Tribunale di Losanna (TAS) ha respinto la richiesta die pertanto la sua squalifica di 8 anni per doping è in viaArriva al capolinea la carriera di: per l’ex-corridore italiano – sospeso nel gennaio 2016 per doping – è stata confermata la squalifica in via. La sentenza è stata emanata dal TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) di Losanna: come spiega il Corriere della Sera, l’udienza si è tenuta lo scorso 17 marzo ma è stata resa nota soltanto nelle scorse ore, a distanza di oltre un mese. Non è bastata la memoria difensiva diper cercare di alleggerire la pena o addirittura la revoca della squalifica. Il TAS non ha ritenuto sufficiente le prove fornite dai legali e non è bastato – stando al quotidiano ticinese “La Regione” – ...

Corriere : Alex Schwazer, addio all’atletica: condannato in via definitiva - Corriere : Alex Schwazer, addio all’atletica: condannato in via definitiva - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Anche il Tribunale federale svizzero respinge il ricorso di Alex Schwazer. Ma il suo legale insiste: 'Non è ancora detta… - simcopter : RT @Eurosport_IT: Sfuma il sogno Tokyo e di fatto finisce la carriera sportiva di Alex #Schwazer??????? - infoitsport : Alex Schwazer, atletica addio: il marciatore condannato per doping in via definitiva -