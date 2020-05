SteamVR per Mac, Valve ha terminato il supporto (Di lunedì 4 maggio 2020) Se avete acquistato recentemente un kit VR da utilizzare con SteamVR su Mac ci sono brutte notizie per voi. Valve sta terminando il supporto VR per MacOS, in modo da "concentrarsi su Windows e Linux". Gli utenti Mac possono comunque accedere a build legacy, ma ciò significa che non ci saranno più miglioramenti e che non verranno più eliminati i bug.Nel breve annuncio di Valve, la società ha annunciato che le build legacy della piattaforma VR rimangono accessibili sul Mac facendo click con il tasto destro del mouse su SteamVR in Steam e impostando la voce 'Beta' nelle Proprietà. SteamVR è il software Valve per l'esecuzione di giochi VR. Non tutti i giochi ne hanno bisogno ed è possibile utilizzare uno strumento chiamato OpenComposite per giocare a SteamVR senza averlo installato.Grazie all'ondata di interesse causata da Half-Life: Alyx, ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 maggio 2020) Se avete acquistato recentemente un kit VR da utilizzare consu Mac ci sono brutte notizie per voi.sta terminando ilVR per MacOS, in modo da "concentrarsi su Windows e Linux". Gli utenti Mac possono comunque accedere a build legacy, ma ciò significa che non ci saranno più miglioramenti e che non verranno più eliminati i bug.Nel breve annuncio di, la società ha annunciato che le build legacy della piattaforma VR rimangono accessibili sul Mac facendo click con il tasto destro del mouse suin Steam e impostando la voce 'Beta' nelle Proprietà.è il softwareper l'esecuzione di giochi VR. Non tutti i giochi ne hanno bisogno ed è possibile utilizzare uno strumento chiamato OpenComposite per giocare asenza averlo installato.Grazie all'ondata di interesse causata da Half-Life: Alyx, ...

