Rettile in via d’estinzione abbandonato | i carabinieri lo ritrovano nel garage di un

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un esemplare di tegu argentino (tupinabis merinae), specie in via di estinzione, è stato rinvenuto e sequestrato a Caserta daidel Nucleo Cites di Napoli. Il, che può sembrare una lucertola gigante, era stato notato da alcune persone aggirarsi nei pressi deidi un condominio. I militari, intervenuti poco dopo la segnalazione, lo hanno così trovato mentre vagava, quasi certamentedai proprietari, ancora non identificati. Ilo hanno catturato con la collaborazione di un medico veterinario, che ha poi riscontrato nell’animale gravi patologie ed alcune ferite agli arti; ilè stato così affidato ad una struttura autorizzata. Il tegu argentino è un sauro non autoctono ma proveniente dal Sud America, potenzialmente a rischio di estinzione: ...

